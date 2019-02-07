ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin

Venezuela'da Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesini "Venezuela'da kalan son meşru demokratik kurumun başkanının, Venezuela demokrasisini kurtarma çabası" olarak gördüklerini ve Türkiye'yi de "Guaido'yu destekleyen demokrasi topluluğuna" katılmaya çağırdı.

ABD'li yetkili, şu anda Venezuela altınlarının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere satıldığı haberleriyle ilgili ise "Venezuela'ya halihazırda uyguladığımız yaptırımlar var. Venezuela'yla ticaret yapan tüccarlar, ABD'nin yaptırım rejimine muhatap olabilirler. Şu anda Venezuela'yla iş yapan Türkiye'den ya da diğer ülkelerden tüm şirketlere, yaptıkları ticaretin ABD yaptırımları kapsamına girip girmediği konusunda çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Ben Türkiye'de altın ticareti yapan bir tüccar olsaydım şu anda Venezuela'dan altın alma konusunda çok çok dikkatli olurdum, bu pek akıllıca bir şey gibi görünmüyor" diye konuştu.

Guaido

"HARİTA HATASI DÜZELTİLDİ"

ABD'li yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Venezuela'da Guaido'yu destekleyen ülkeler haritasında Türkiye'nin bölünmüş olarak gösterilmesinin bir hata olduğunu ve bunun kasten yapılmadığını, ilk yayımlanan haritada Türkiye'den başka örneğin Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin de sınırlarının hatalı gösterildiğini ve bu hatanın fark edilmesinin ardından düzeltildiğini söyledi.