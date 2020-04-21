ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz Bir dönem Türkiye ile ABD arasında gerilime sebep olan S-400'ler meselesi Washington'da yeniden gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına şiddetle karşı çıktıklarını ve Türkiye'nin bu konuda geri adım atmamasından derin kaygı duyduklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ABD-Türkiye arasında ciddi bir gerilime sebep olan Rus menşeili hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili Washington'dan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, "Derin kaygı duyuyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim yaklaşımımızı anladığından eminiz" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye'den bir yetkili, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen Ankara'nın S-400'leri aktive etme planında değişiklik olmadığını söyledi. Reuters'a konuşan Türk yetkili, "S-400'lerin etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Kovid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi" açıklamasını yaptı. Haberlerin yayılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili jet yanıt geldi.

"TÜRKİYE'NİN GERİ ATMAMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Reuters'a konuşarak Türk yetkiliye cevap verdi. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına şiddetle karşı çıktıklarını söyleyen Ortagus, Türkiye'nin S-400 konusunda geri atmamasına yönelik haberlerden derin kaygı duyduğunu belirtti.

"ERDOĞAN'IN BİZİ ANLADIĞINDAN EMİNİZ"

Yazılı olarak yapılan açıklamada Ortagus, "S-400 satışının CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) konusunda süren değerlendirmelere tabi olduğunu, bu işlemin ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinin, bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz" ifadesini kullandı.