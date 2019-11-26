ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici

26.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:58

Türkiye'nin başkent Ankara'da S-400'leri test etmeye başlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklama yaparak "Türkiye'nin S-400 ile ilgili adımlarını endişe verici" bulduklarını söyledi.

Pompeo, "S-400 sisteminin tam olarak aktif hale getirilmesi adımından uzaklaştığını görmek istediğimizi Türkiye'ye net şekilde ilettik" dedi.

"ERDOĞAN TRUMP'A 'NANİK' YAPIYOR"

Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı süresince Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinde bulunan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Ankara'da S-400'ler denenirken dikkat çeken bir tweet attı. Hollen, "Erdoğan Trump'a 'nanik' yapıyor, bir kırmızı çizgiyi daha çiğniyor" dedi.