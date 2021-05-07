ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz
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ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı. Porter sözlerinin devamında, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesine tepki gösterdi.

Porter açıklamasında "Kudüs'te artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemlidir." dedi.

"ABD, İSRAİL'İN TEK TARAFLI ADIMLARINA KARŞI"

"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

FİLİSTİNLİ AİLELERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Haber Yorumları (1)
SADETTİN HAKER: Bu israilin haritadan silinme zamani gelmedimi sizce, kinamakla tehditle korkutmak biraz sacma degilmi? ABD zaten israili dÃ¼rtÃ¼yor birde gelmisler biz buna karsiyiz diyor , iran irak TÃ¼rkiye Arabistan suriye bu katliama dur demedikce mÃ¼slÃ¼manlar yavas yavas haritadan silinecek bu bir gercek.
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