ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı - Haberler
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ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı ABD'nin Louisana eyaletinde bir helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı, pilot hayatını kaybetti.

- ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı

LOUISIANA - ABD'nin Louisana eyaletinde bir helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı, pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Louisana eyaletinde helikopter faciası yaşandı. Louisiana Eyalet Polisine göre özel bir Bell 407 tipi helikopter, otoyola düştü. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansırken, helikopter alev topuna döndü. New Orleans Lakefront Havaalanı'na gitmek üzere Baton Rouge'dan havalanan helikopterin pilotu feci kazada hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresi helikopterde pilot dışında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı

ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı

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