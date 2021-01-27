ABD'de yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam aynı gün milyoner olduğunu öğrendi
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ABD'de yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam aynı gün milyoner olduğunu öğrendi

27.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:38
ABD'de yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam aynı gün milyoner olduğunu öğrendi

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir adam yeni arabası ile iki geyiğe çarptıktan saatler sonra piyangodan çıkan 2 milyon dolarlık ikramiyenin sahibi olduğunu öğrendi.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir adam yeni arabası ile iki geyiğe çarptıktan saatler sonra piyangodan çıkan 2 milyon dolarlık ikramiyenin sahibi olduğunu öğrendi.

Kuzey Karolina Eğitim Piyangosu tarafından dün yapılan açıklamada, ikramiyenin sahibi Anthony Dowe'un işe giderken kaza geçirdiği belirtildi.

İki geyiğe çarptığı kaza sonrası evine giden ve bir süre uyumak isteyen Dowe, ikramiyeyi kazandığının nasıl farkına vardığını anlatırken "Uyandım ve biletlerime baktım. Dördüncü bileti kontrol ettim ve 4 rakamını gördüm ve ardından bir sonraki rakamı ve bir sonraki rakamı ve bir sonraki rakamı gördüm. Vay canına, dedim. Bu çok çılgıncaydı." dedi.

Aldığı bilete büyük ikramiye isabet etme olasılığı 12,6 milyonda bir olan Dowe, Raleigh piyango merkezinden vergi kesintileri ile 1,4 milyon olan ödülünü aldı. Dowe, kazandığı ikramiye öncelikli olarak anne ve babasının evinin tadilatına ve kendi arabası ile yeğenin arabasının tamirine ayıracağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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