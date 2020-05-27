ABD'de Yardım Paketleri Amacına Ulaştı mı? Amerikan Kongresi'nden geçen ve Başkan Trump'ın imzaladığı yardım paketleri doğru adreslere ulaştı mı? Salgın nedeniyle New York ve New Jersey'nin boşalması emlak sektörünü sarsar mı? Makrostratejist Bali Firat Ekin Aslı Pelit'in sorularını yanıtladı.

Amerikan Kongresi'nden geçen ve Başkan Trump'ın imzaladığı yardım paketleri doğru adreslere ulaştı mı? Salgın nedeniyle New York ve New Jersey'nin boşalması emlak sektörünü sarsar mı? Makrostratejist Bali Firat Ekin Aslı Pelit'in sorularını yanıtladı Kaynak: DailyMotion.com