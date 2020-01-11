ABD'de Trump yönetimi döneminde bir ilk; Teksas eyaleti yeni göçmen kabul etmeyecek

11.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:07

Teksas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında yeni göçmenlerin iskanına izin vermeyen ilk eyalet olma özelliğine sahip olacak.



Eyalet Valisi Greg Abbott, Teksas'ın artık yeni göçmen kabul etmeyeceğini ilan ettiği açıklamasında, Kongre'nin orantısız göçle mücadelede kendilerine gerekli desteği vermediğini ve bu konuda yalnız kaldıkları şikayetinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle