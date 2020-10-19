Trump ile görüşmek isteyen şahıs, Trump Tower'e çıkarak intihara kalkıştı

Chicago'da ABD Başkanı Trump ile görüşmek isteyen şahıs kendisini Trump Tower'den sarkıttı. Trump ile görüştürülmezse yaşamına son vereceğini ifade eden adam 13 saat süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.