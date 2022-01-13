ABD'de tarihindeki dördüncü en sıcak yılı olan 2021'in maliyeti 145 milyar dolar oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü yayınladığı yıllık iklim olayları raporunda, 2021 yılının ülkenin tarihindeki dördüncü en sıcak yıl olduğunu açıkladı. Yetkililer, 2021 yılında yaşanan iklim felaketlerinin yaklaşık 688 kişiyi öldürdüğü ve toplamda 145 milyar dolarlık hasara neden olduğunu belirtti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü 2021 yılına dair hazırladığı iklim olayları raporunda, ülkenin yaşadığı 20 ayrı aşırı iklim olaylarına yer verdi. 2021 yılı, 127 yıllık iklim kayıtları içinde en sıcak dördüncü yıl olurken aşırı iklim olaylarına bağlı yaşanan felaketler sebebiyle ekonomik açıdan en yıkıcı ikinci yıl oldu.