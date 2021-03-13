ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, bir polis şüphelendiği kadını durmak istedi. Yaşanan tartışmada kadına elektro şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kadının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Daha sonra kaçan kadın, yolda kaza geçirip hayatını kaybetti. Polis ise hastanede tedavi görüyor. O anlar polis kamerasına yansıdı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu. Polisler ile şüpheli aracın sürücüsü Nika Nicole Holbert arasında tartışma yaşandı. Holbert'in sözlerine öfkelenen polis elektro şok tabancası ile Holbert'i vurdu. Olay esnasında şüpheli aracın sürücüsü Holbert polislerden Josh Baker'e aracındaki silahı ile ateş açtı. Film senaryosunu aratmayan olay polisin vücut kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ POLİSTEN KAÇARKEN KAZA GEÇİRDİ

Görüntülerde yaralanan polis Baker'ın yere yığıldığı görülüyor. Polis ekiplerinden kaçmayı başaran şüpheli Holbert ise olay yerinden uzaklaştığı sırada trafik kazası geçirdi. Siyahi kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Holbert'in kullandığı silahı olay yerinden kaçtığı sırada attığı ifade edildi. Yetkililer, polis memuru Josh Baker'in hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.