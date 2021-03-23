Son Dakika | ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü
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Son Dakika | ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü

23.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:21

Son dakika haberler: ABD'nin Boulder şehrinde süpermarkete kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i polis olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin Boulder şehrinde süpermarkete kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i polis olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers adlı markete gerçekleştirilen silahlı saldırının bilançosu belli oldu. Boulder Polis Şefi Maris Herold yaptığı açıklamada, korkunç saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Herold, yaşamını yitirenlerden birinin saldırıya ilk müdahale eden 51 yaşındaki polis Eric Talley olduğunu belirtti. Saldırıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltında olduğunu ve hastanede tedavi edildiğini doğrulayan Herold, "Halka güvende olduklarına dair güvence vermek istiyorum" diye konuştu.

Saldırıda yaşamını yitiren diğer 9 kişinin ise kimlikleri açıklanmadı. Colorado Valisi Jared Polis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu üzüntülü ve kederli zamanda dualarım Coloradolu dostlarımızla birlikte" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Başkan Joe Biden'ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini ifade etti.

Ne olmuştu

Süpermarkete gerçekleştirilen saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, yaralılara müdahale amacı ile süpermarketin park alanına 2 ambulans helikopter iniş yapmıştı. Saldırganın yakalanması için bölge polisi ve şerif departmanının gerçekleştirdiği operasyonda güvenlik güçleri, içeriye girerek 40 yaşlarında beyaz bir şüpheliyi yakalamıştı. Zanlının ayağından yaralandığı görülmüştü.

(İHA.)

Son Dakika | ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü
Son Dakika | ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü
Son Dakika | ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü
Son Dakika | ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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