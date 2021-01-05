ABD'de kritik seçim! Senato'daki son 2 delegenin belirlenmesi ülke siyasetini belirleyecek

ABD Senatosunda, Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere salı günü yapılacak ikinci tur seçimler ülke siyasetindeki dengeleri belirleyecek. Son durumda; 100 delegenin 50'si Cumhuriyetçi, 48'i ise Demokrat iken; Cumhuriyetçilerin çoğunluğu sağlaması ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'ı zora sokacak.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri, salı günü yapılacak. Senato'da 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini aldı ve ikinci dönemi kıl payı kaçırdı. Perdue'nun rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kaldı.

İKİNCİ TUR İÇİN YARIŞACAKLAR

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Kelly Loeffler ikinci tur için yarışacak. Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.

SENATO'DA CUMHURİYETÇİLER ÖNDE

Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçiye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

BIDEN'I ZORA SOKABİLİR

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak. Bu da Demokrat Başkan Joe Biden'ı birçok süreçte zora sokabilir.

HARRIS, DENGESYİ BOZABİLİR

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilir.

TRUMP BUGÜN MİTİNG DÜZENLEYECEK

Georgia'daki seçimlerin bu denli kritik olması, partilerin önde gelen isimlerini de harekete geçirdi. Hem Biden hem de Donald Trump sık sık bu eyaletteki seçimlerin önemine işaret ediyor.

Trump, seçimlerden bir gün önce bugün, Georgia'da bir miting düzenleyerek Cumhuriyetçi adaylara destek arayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı