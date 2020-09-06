ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 192 bin 886 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 434 bin 526 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 707 bin 186 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA