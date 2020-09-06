ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi
06.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:47

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 886'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 192 bin 886 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 434 bin 526 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 707 bin 186 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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