ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor
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ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti.

24.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmı New York kentindeki Staten Adası'nda bulunan Mount Richmond mezarlığında defnedildi. Cenazelerin mezarlığa vinç yardımıyla yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ise defin işlemini uzaktan seyretmesi dikkat çekti.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor

Kaynak: AA

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