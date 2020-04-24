ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmı New York kentindeki Staten Adası'nda bulunan Mount Richmond mezarlığında defnedildi. Cenazelerin mezarlığa vinç yardımıyla yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ise defin işlemini uzaktan seyretmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA