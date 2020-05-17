ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de 17 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
17.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:36

Çin'in Wuham kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle (Kovid-19) en fazla ölümün kayda geçtiği ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de 17 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

VAKA SAYISI 23 BİN 429 ARTTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 429 artarak 1 milyon 509 bin 341'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 281 bin 752 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGE NEW YORK OLDU

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 358 bin 99 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 146 bin 389 vakayla New Jersey ve 92 bin 457 vakayla Illinois takip ediyor. ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyonu bulurken, iyileşen hasta sayısı 340 bine yaklaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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