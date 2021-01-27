ABD'de kasırga felaketinin boyutu drone ile görüntülendi

ABD'nin Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan ve saatte 135 kilometre hızla esen kasırga ve fırtınanın bilançosu ağırlaşırken, bölgedeki bir çok yerleşim yeri yıkıldı.

ABD'nin Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan ve saatte 135 kilometre hızla esen kasırga ve fırtınanın bilançosu ağırlaşırken, bölgedeki bir çok yerleşim yeri yıkıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan kasırga ve fırtınada bilanço ağırlaşıyor. Bölgede saatte esen 135 kilometre hızla esen kasırgada, 1 kişi hayatını kaybetmesine, 30 kişi de yaralandı.Kasırga ve fırtınanın en çok etkili olduğu Birmingham bölgesinde çok sayıda evde hasar meydana geldi.

HASAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hasarın bilançosu drone ile gün yüzüne çıktı. Görüntülerde bölgedeki bir çok yerleşim yerinde evlerin yıkıldığı, araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor. ABD meteoroloji yetkilileri bölgedeki vatandaşlara fırtına ve kasırgaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı