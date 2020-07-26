ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü
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ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sırasında göstericilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

26.07.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:38

ABD'nin Teksas eyaletindeki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemler devam ediyor. Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde düzenlenen protestolar sırasında göstericilerin üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 gösterici hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ ARACI İLE KALABALIĞA DALDI

Görgü tanıkları, protestolar sırasında bir kişinin aracı ile kalabalığın arasında daldığını ve aracın etrafının kuşatılması ile sürücünün göstericilere ateş açtığını iddia etti. Eylemciler tarafından kaydedilen görüntülerde korna sesinin ardından 8 el silah sesi duyulurken, eylemciler ise sağ sola kaçmaya başlıyor. Silah seslerinin ardından göstericilerden birinin yerde hareketsiz şekilde yattığı görülürken, olay yerine gelen polis ekipleri göstericiye müdahale ediyor.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis Sözcüsü Katrina Ratliff, yaptığı açıklamada olayın Austin'deki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında yerel saatle 22.00 sularında meydana geldiğini aktardı. Sözcü Ratliff, vurulan göstericinin hayatını kaybettiğini ve morga nakledildiğini açıklarken, hayatını kaybeden eylemcinin kimliği hakkında bilgi paylaşmadı. Ratliff, mağdurun bir tüfek taşıyor olabileceği iddiasında bulunurken, saldırganın gözaltında olduğunu duyurdu.

TRUMP, FEDERAL GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KULLANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Chicago'daki bir cenaze töreni sırasında 15 kişinin vurularak yaralanması üzerine kritik bölgelerde ayaklanmaları bastırmak için federal güvenlik güçlerini kullanacağını açıklamıştı. Trump'ın açıklaması sonrası Seattle, Louisville, New York, Omaha, Oakland, Los Angeles ve Richmond gibi kentlerde halk yeniden sokaklara inmiş ve kararı protesto etmişti.

ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: ABD , ye bundan sonra rahat yok.
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