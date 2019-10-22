ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi

ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verildi

22.10.2019 19:13
ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verildi.


Savcılık bankanın "kaçak" olarak nitelendirilmesini talep ederken mahkeme başkanı Richard Berman banka yetkililerine iki haftalık ek süre verilmesine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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