- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı
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- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | 3. Sayfa

- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı ABD'nin Florida eyaletinde havada arıza yapan gösteri uçağı suya acil iniş yaptı.

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- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde havada arıza yapan gösteri uçağı suya acil iniş yaptı.

ABD'nin Florida eyaletinde havada arıza yapan Grumman TBM-3U Avenger tipi İkinci Dünya Savaşı'nda kalma gösteri uçağı, Cocoa Beach bölgesinde suya acil iniş yaptı. Uçağın suya iniş anları plajda bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, o sırada suda olan vatandaşlar ise koşarak kıyıya kaçtı. Uçağın başarılı şekilde inişinin ardından plajda bulunanlar pilota yardım için uçağa koştu. Olayda pilot dahil kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı
- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı
- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı
- ABD'de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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