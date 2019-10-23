ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.
ABD'de İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verilmişti. Euronews.com'da Görüntüle