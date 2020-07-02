ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip ilk virüsü kapana para ödülü veriyorlar
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ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip ilk virüsü kapana para ödülü veriyorlar

Geçtiğimiz gün rekor sayıda koronavirüs vakasının tespit edildiği ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir grup gencin tedbirleri hiçe sayarak korona partisi düzenlediği ve partiden sonra virüsü kapan ilk kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı.

ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip ilk virüsü kapana para ödülü veriyorlar
02.07.2020 22:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:35

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) merkez üssü haline gelen ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. ABD'nin Alabama eyaletinde bir grup gencin korona partisi adında çeşitli partiler düzenlediği ve partiden sonra virüsü ilk kapan kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı.

PARTİ SONRASI TEST SONUCU POZİTİF ÇIKANA PARA ÖDÜLÜ VERİLİYOR

Akılalmaz olay ABD'nin Alabama eyaleti Tuscaloosa kentinde yaşandı. Gençlerden oluşan bir grup kendi aralarında eğlenmek için pes dedirtecek bir yöntem icat etti. Gençler düzenledikleri partilere koronavirüs pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğleniyor ardından da parti sonrası test yapıyorlar.

Testler sonucunda koronavirüs pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

"SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜM"

Amerikan CNN televizyonuna da konu olan haberde şehir yönetiminden Sonya McKinstry'nin "Başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündük. Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık" dedi.

ALABAMA'DA 39 BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLDİ

Olayı öğrendiğinde çılgına döndüğünü belirten McKinstry, geçtiğimiz haftalar boyunca bu şekilde birçok partinin düzenlendiğini doğruladı. Alabama'da bugüne kadar 39 bine yakın vaka tespit edildi ve bine yakın da can kaybı yaşandı.

ABD'DE SON DURUM

Öte yandan, ABD'de son 24 saatte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi. Vaka sayısı ise 50 bin 816 artarak 2 milyon 781 bin 619'a ulaştı.

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