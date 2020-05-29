ABD'de protestolarda polisler yetersiz kalınca Amerikan ordusu harekete geçti ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi bir adamın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolara polisin müdahalesi yetersiz kalınca Ulusal Muhafızlar kentte konuşlanmaya başladı.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından kentte şiddet eylemlerine dönüşen protestolar başlamıştı. Yağmaların olduğu ve polis merkezinin yakıldığı eylemlere polis müdahalesi yetersiz kalınca Minnesota Valisi'nin göreve çağırdığı Ulusal Muhafızlar şehirde konuşlandı.

CAN GÜVENLİĞİ OLMAYAN POLİSLER KAÇIP GİTTİ

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaş gözaltına alındığı sırada bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Kentte ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda dükkanlar yağmalanmaya başlamış ve birçok bina yakılmıştı. Polislerin can güvenliğini korumak için kaçıp gittiği polis binası ise eylemciler tarafından ateşe verilince, Minnesota Valisi Tim Walz, orduyu göreve çağırmıştı.

ULUSAL MUHAFIZLAR ŞEHİRDE KONUŞLANDI

Eyalette OHAL ilan edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da paylaştığı tweet ile ordunun göreve hazır olduğunu ve yağmacılara karşı ateş açılabileceğini söylemişti. Minnesota Ulusal Muhafızları ise bölgeye giderek konuşlanmaya başladı. Kent çevresine konuşlanan Ulusal Muhafızlar, yanan binaların söndürülmesi için itfaiye birimlerine yardımcı oluyor.