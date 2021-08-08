ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü
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ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü

ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Minnesota eyaletinde yerleşim yerine düşen küçük uçak alev aldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yerleşim yerine düşen küçük uçak alev aldı. Korkunç anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazadan kurtulan olmadı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Victoria'da Mooney M20 tipi bir uçak, yerleşim yerinde yere çakıldı. Evin yanındaki boş araziye düşen uçak alev topuna döndü. Çıkan yangın eve de sıçrarken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin boş olması olası bir faciayı önlerken, Carver County Şerif Ofisi kazadan kurtulan olmadığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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