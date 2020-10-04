ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü

ABD'nin başkenti Washington'da, Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde, bir grup vatandaşın Atatürk büstünü olası bir saldırıya karşı koruduğu öne sürüldü.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren gerilimin yankıları tüm dünyada sürerken, ABD'nin başkenti Washington D.C. ilginç görüntülere sahne oldu.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ SALDIRIYA KARŞI KORUDULAR

Görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu. Söz konusu görüntülerde; Ermeni sivil toplum örgütlerinin eylem yaptığı, bir grup siyahi vatandaşın ise Atatürk büstünü olası bir saldırıya karşı koruduğu iddia edildi.

BÜSTÜN BAŞINDA BEKLEDİ

Atatürk büstünün önünde duran siyahiler, eylem yapanları izlerken, ellerini kollarında birleştirip büstün başında bekledi. Sosyal medyada bir anda viral olan görüntülerde; bir siyahi vatandaşın ise büste doğru elini uzattığı fark ediliyor.

ABD'DE İLK ATATÜRK HEYKELİ

ABD'li sanatçı Jeffrey L.Hall'ın tarafından yapılan Mustafa Kemal Atatürk'ün bronz heykeli, 2013 yılında, başkent Washington, D.C.'deki Sheridan Çemberinin çevresindeki Türkiye Büyükelçiliği Rezidansının önüne yerleştirildi. Bina, 1936'dan 1989'a kadar Türkiye'nin Washington, D.C.'deki Büyükelçilik binası olarak hizmet vermekteydi.

Heykel, Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" sözlerinin işlendiği yarım daire biçimli bir taş korkuluğun önünde duruyor. Heykelde Atatürk, 1930'ların tarzını yansıtan üç parçalı bir takım elbise, kravat, cep saati ve kanat uçlu ayakkabılarla tasvir ediliyor. Atatürk'ün sol elinde ise 'Nutuk' bulunuyor. Sağ yakasının arkasından ise askeri bir madalya dikkat çekiyor.

Heykel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluş yıldönümü ve Atatürk'ün 75. ölüm yıldönümü anısına, 10 Kasım 2013 tarihinde, Amerika Atatürk Cemiyeti (ASA) tarafından açıldı. Enstalasyon, Türk kökenli Amerikalı mimar Nuray Anahtar tarafından yönetildi.