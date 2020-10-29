ABD'de Demokratların başkan adayı Biden oyunu kullandı

ABD'de Başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Deleware eyaletinde oyunu kullandı.

ABD'de Başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Deleware eyaletinde oyunu kullandı.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Donald Trump gibi erken oy kullandı. Biden, eşi Jill Biden ile birlikte ikamet adresinin bulunduğu Deleware eyaletinde sandık başına gitti. Mevcut Başkan Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida eyaletine bağlı West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için birçok eyalette "erken oy kullanma" süreci başlamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı