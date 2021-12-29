ABD'de California eyaletinin Sierra Nevada bölgesine 5 metreden fazla kar yağdı

NEW ABD'de California eyaletinde aylar süren aşırı kuraklığın ardından Sierra Nevada bölgesine 5 metreden fazla rekor seviyede kar yağdı.

Aralık ayında bölgeye 5 metreden fazla kar yağarken, bilim insanları bu ayın şimdiye kadarki "en karlı aralık ayı" olduğunu belirtti.

Sierra Kar Laboratuvarı Müdürü Andrew Schwartz ise bölgeye rekor seviyede kar yağmasına rağmen bunun geçen yaz yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle yeterli olmayacağını ve daha fazla kar yağışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sierra Nevada bölgesine Ocak 2017'de ise 6 metre kar yağışı olmuştu.

California Su Kaynakları Departmanına göre, Sierra Nevada'daki kar örtüsü, eyaletin bir yıllık tatlı su kaynağının yüzde 30'unu oluşturuyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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