Taktırdığı burun piercing'i nedeniyle Hepatit B olan kadın ölümden döndü
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Taktırdığı burun piercing'i nedeniyle Hepatit B olan kadın ölümden döndü

01.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:59
Taktırdığı burun piercing'i nedeniyle Hepatit B olan kadın ölümden döndü

ABD'de yaşayan 37 yaşındaki kadın, taktırdığı burun piercing'inden kaptığı virüs nedeniyle Hepatit B'ye yakalandı. Ölümden dönen kadın, karaciğer nakli sayesinde hayata tutundu.

New York kentindeki Queens bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Dana Smith, sol burnuna taktırdığı elmas piercing hayatını kabusa çevirdi. İştah kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Smith'in vücudundan enfeksiyon tespit edildi.

KARACİĞERİ İFLAS ETTİ

Hepatit B hastalığına yakalanan Smith'i tedavi eden doktorlar vücudundaki virüsü taktırdığı burun piercing'inden kaynaklandığını tespit etti. Tedavisi ağırlaşan Smith'in bir süre sonra karaciğerinin iflas etmeye başladığı açıklandı.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM"

Yetkililer, tıbbi komaya giren Smith'e önce Hepatit B kaynaklı 'nadir görülen karaciğer yetmezliği' teşhisi koydu. North Shore Üniversite Hastanesi Sandra Atlas Karaciğer Hastalığı Merkezi organ nakil direktörü Dr. Lewis Tepperman, "Fulminan karaciğer yetmezliği, tamamen sağlıklı olduğunuzda, bir virüs kaptığınızda ve iki ay içinde komaya girdiğinizde ortaya çıkar. Çok tehlikeli bir durum" dedi. Dana Smith'in yapılan başarılı karaciğer nakliyle hayata döndüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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