ABD'de Borsa Yükseliyor

Amerikan piyasaları Çarşamba günü bir yandan kongredeki delege oyları onay oturumu, diğer yandan da senatoda hangi partinin kontrolu ele geçireceğini belirleyecek olan Georgia ikinci tur seçimlerinin sonuçlarını izleyerek yükselişe geçti.