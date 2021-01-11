ABD'de Borsa Yükseliyor
11.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:51
Amerikan piyasaları Çarşamba günü bir yandan kongredeki delege oyları onay oturumu, diğer yandan da senatoda hangi partinin kontrolu ele geçireceğini belirleyecek olan Georgia ikinci tur seçimlerinin sonuçlarını izleyerek yükselişe geçti.
Amerikan piyasaları Çarşamba günü bir yandan kongredeki delege oyları onay oturumu, diğer yandan da senatoda hangi partinin kontrolu ele geçireceğini belirleyecek olan Georgia ikinci tur seçimlerinin sonuçlarını izleyerek yükselişe geçti. Ayrıntıları New Yorrk'tan Aslı Pelit aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com