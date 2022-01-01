ABD'de binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri için Times Meydanı'nda toplandı - Haberler
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ABD'de binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri için Times Meydanı'nda toplandı

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri kapsamında meydanda bulunan kristal topun aşağıya bırakılışını izlemek için toplandı.

ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri kapsamında meydanda bulunan kristal topun aşağıya bırakılışını izlemek için toplandı.

ABD'de binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri için Times Meydanı'nda toplandı

ABD'de binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri için Times Meydanı'nda toplandı

ABD'de binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri için Times Meydanı'nda toplandı

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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