ABD'de binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri için Times Meydanı'nda toplandı
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri kapsamında meydanda bulunan kristal topun aşağıya bırakılışını izlemek için toplandı.
ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yılbaşı etkinlikleri kapsamında meydanda bulunan kristal topun aşağıya bırakılışını izlemek için toplandı.