ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da

06.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:58

ABD'li bir araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Müslüman ismi olan Aliye de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'da yer aldı.



Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle