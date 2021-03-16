Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi
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Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi

16.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:10
Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi

ABD'de 23 yıl önce çöp kutusunda bir bebeğe ait cansız beden bulunmuştu. 1997'de yaşanan olayla ilgili 2018 yılında yeniden soruşturma açılırken, olay yerinde bulunan DNA, bir soyağacı sitesinde verileri olan Christine Marie Warren'la eşleşti. Gözaltına alınan kadın bir mağazanın banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını itiraf etti. Cani kadın ifadesinin ardından tutuklanarak hapse gönderildi.

ABD'nin başkenti Washington'a bağlı Seattle kentinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kentte, 23 yıl önce çöp kutusunda ölü bulunan bebeğe ait gizem çözüldü.

OLAY CİNAYET OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

20 Kasım 1997'de çöp kutusunda bulunan ve adli tıp uzmanları tarafından 2 gün önce öldüğü belirlenen bebek ülkeyi ayağa kaldırırken, olay cinayet olarak kayıtlara geçti.

DNA YILLAR SONRA EŞLEŞTİ

Olayla ilgili olarak 2018 yılında soruşturma açılırken, ilk etapta yeterli bulguya rastlanamadı. Daha sonra polis olay yerinde bulunan DNA'yı kamuya ait soyağacı web sitesinde karşılaştırdı. DNA, sitede bilgileri yer alan Christine Marie Warren'la eşleşti.

CANİ KADIN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Warren,1997 yılında bir mağazanın banyosunda doğurduğu bebeği çöpe attığını itiraf etti. Warren,12 Mart'ta tutuklanırken, mahkeme kefalet bedelinin 75 bin lira olarak belirledi.

ÖLEN BEBEK İÇİN PARA TOPLANIP MEZAR YAPILDI

Kent halkı, 1997 yılında bebeğin cenazesi için bağış toplayarak Kuzey Seattle'daki Calvary Mezarlığı'nda mezar taşına "Erkek Bebek Doe: 18 Kasım 1997. Önemsiyoruz" yazılı mezar yaptırmıştı.

OLAYIN ARDINDAN ÖZEL YASA ÇIKARTILDI

Bebeğin bulunmasından yaklaşık beş yıl sonra başkent Washington'da annelerin yeni doğan bebeklerini hastanelerde, itfaiye ve kırsal sağlık kliniklerinde hiç soru sormadan bırakmasına izin veren özel "Güvenli Cennet Yasası" çıkarıldı.

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