ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş
ABD'nin, Çin'in Washington Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı, askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı ettiği ortaya çıktı. ABD en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı etmişti.
New York Times gazetesi, ABD'nin, Çin'in Washington Büyükelçiliği'nde görevli biri istihbarat çalışanı olduğuna inanılan iki diplomatı, hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiği için eylülde gizlice sınır dışı ettiğini yazdı
Haberde, Çinli diplomatların, eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla askeri üssün kontrol noktasında durdurulup, bölgeye giriş izni olmadıkları, geri dönüp üsten ayrılmaları gerektiğinin söylendiği ancak aracın uyarıya rağmen yoluna devam ettiği belirtildi.
KAYBOLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Daha sonra itfaiye araçlarınca önü kesilen araçtaki diplomatların Amerikalı yetkililere, İngilizce talimatlarını anlamadıkları ve kaybolduklarını söylediği aktarıldı.
GÜVENLİĞİ TEST ETMEK İÇİN ÜSSE GİRMEYE ÇALIŞTILAR
ABD'li yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceklerini iddia etti.
Eylülde Çinli diplomatların gizlice Washington'dan kovulmasının ne ABD ne de Çin tarafından gündeme getirildiği ifade edilen haberde, söz konusu durumun Trump yönetiminde, Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği yönündeki endişeleri artırdığına dikkati çekildi.
32 YIL SONRA BİR İLK
ABD'nin en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı ettiği anımsatılan haberde, ABD'li yetkililer, Washington'ın casusluk konusunda Çin'e karşı daha sert bir tutum sergilediğini öne sürdü.