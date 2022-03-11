ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi Roger Cohen'den NEVÜ'ye Ziyaret

ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi Roger Cohen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

ABD Büyükelçiliği Bölgesel İngilizce Dil Ofisi'nden (The Regional English Language Office-RELO) Eğitim Ataşesi Roger Cohen ve beraberinde Eğitim Ataşeliği Eğitim Programları Koordinatörü Aycan Yaman'ı NEVÜ'yü ziyaretlerinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç karşıladı. NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sürdürülen İngilizce öğretimi faaliyetleri ve mesleki gelişim olanakları hakkında Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç'tan bilgi alan Eğitim Ataşesi Roger Cohen daha sonra NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret etti. Kapadokya'nın doğal yapısını yansıtan üniversitenin fiziki yapılanmasına hayran kaldığını söyleyen Eğitim Ataşesi Roger Cohen, üniversitenin özellikle yabancı dil eğitimine verdi önem ile birlikte uluslararası öğrencilere sağladığı imkanların oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Eğitim Ataşesi Roger Cohen ve Eğitim Programları Koordinatörü Aycan Yaman'a teşekkür eden Rektör Aktekin ise, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği ulusallaşma hedefleri doğrultusunda üniversite olarak ulusallaşmaya büyük önem verdiklerini ve üniversitede 45 farklı ülkeden 700 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Aktekin ayrıca ABD'de bulunan üniversiteler ile de öğretim elemanı ve öğrenci değişim programları başta olmak üzere yürütülebilecek her türlü iş birliklere de açık olduklarını ifade etti.

Rektör Aktekin ve Eğitim Ataşesi Roger Cohen daha sonra, eğitim alanında iki ülke üniversiteleri arasında yapılabilecek ortak çalışma ve projeler üzerine bir süre görüştü. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel