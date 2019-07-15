ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün

ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Demokrat Partili kadın üyelerine hitaben, 'tam bi felaket olan ve suçun istila ettiği ülkelerine geri dönme ve ülkelerindeki durumu düzeltme' çağrısı yaptı. Trump'ın çıkışını Demokrat Parti, "ırkçılık" olarak değerlendirdi

ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Demokrat Partili kadın üyelerine hitaben, 'tam bir felaket olan ve suçun istila ettiği ülkelerine geri dönme ve durumu düzeltme' çağrısı yaptı.

Demokratlar ise Trump'ın Twitter'dan yaptığı bu çıkışı ırkçı olarak yorumladı ve Başkan Trump'ı sert sözlerle kınadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et