ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz
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ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz

ABD Başkanı Trump, İran tarafından Irak'ta bulunan Amerikan üslerine yapılan saldırıları değerlendirdi. Trump, hiçbir Amerikalının saldırılar sonucunda yaralanmadığını belirtti. İran liderlerine seslenen Trump, "Güzel bir geleceğe, hakkettiğiniz bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Birlikte çalışabiliriz. ABD barış için hazır" dedi.

08.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:59

Amerikan Başkanı , kameraların karşısına geçerek , İran tarafından 'taki Amerikan üslerine yapılan saldırıları değerlendirdi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Trump, açıklamalarında İran tarafından Irak'taki Amerikan üslerine saldırı gerçekleştiğini doğruladı ancak saldırılar sonucunda hiçbir Amerikalının ya da Iraklının hayatını kaybetmediğini belirtti.

İYİ BİR GELECEK İSTİYORUZ

Açıklamalarında Amerikan ordusunun en güçlü silahları barındırdığını ama bunları kullanmak istemediklerini belirten Trump "İyi bir gelecek istiyoruz, savaş istemiyoruz, ekonomimiz büyüklüğümüzü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İRAN'A SESLENDİ

Basın mensuplarına yaptığı açıklamaların sonunda İran liderlerine seslenen Trump, "Güzel bir geleceğe, hakkettiğiniz bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Dünyanın diğer uluslarıyla birlikte. Birlikte çalışabiliriz. ABD barış için hazır" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz
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