ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.
27.10.2019 17:50
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
VİDEO: ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"