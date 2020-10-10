Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi
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Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi

10.10.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:56

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürürek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu.

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

CANLI YAYINDA ÖKSÜRÜK KRİZİ

Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump'ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı fark edildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi.

HENÜZ TEST YAPTIRMADI

Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek "Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular" diye konuştu.

Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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