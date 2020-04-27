ABD Başkanı Trump'a koronavirüs salgınını "Tanrı'nın işi" ilan et çağrısı ABD'nin en büyük petrol ve doğal üreticilerinden Oklahoma eyaleti petrol sektörünün ve çevrenin korunması için Başkan Trump'tan yardım istedi

Oklahoma Valisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan ham petrol fiyatlarındaki düşüşü gerekçe göstererek Covid-19 pandemisini "Tanrı'nın işi" ilan etmesini istedi. Eyalet valisi Kevin Stitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ricayı Başkan Trump'a gönderdiği bir mektupla ilettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com