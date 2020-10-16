ABD Başkanı Donald Trump, Greenville'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inişi Etkinliğe katılanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerine hitap etmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının hareket etmesi ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Kuzey Karolina eyaletine bağlı...