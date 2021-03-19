ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
Yaptığı gaflarla sık sık gündeme olan Joe Biden, bu defa da uçağa binerken yere kapaklandı. Biden, başkanlık uçağının merdivenlerini çıkmaya çalışırken ayağının takılması sonucu 3 kez üst üste düştü. Bu olay, akıllara Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Katil' demesinin ardından Rus lider, Biden'a 'Ona sağlık dilerim' sözlerini getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu.
20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU
Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.