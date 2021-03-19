ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü

Yaptığı gaflarla sık sık gündeme olan Joe Biden, bu defa da uçağa binerken yere kapaklandı. Biden, başkanlık uçağının merdivenlerini çıkmaya çalışırken ayağının takılması sonucu 3 kez üst üste düştü. Bu olay, akıllara Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Katil' demesinin ardından Rus lider, Biden'a 'Ona sağlık dilerim' sözlerini getirdi.