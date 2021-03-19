ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü

19.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:50

Yaptığı gaflarla sık sık gündeme olan Joe Biden, bu defa da uçağa binerken yere kapaklandı. Biden, başkanlık uçağının merdivenlerini çıkmaya çalışırken ayağının takılması sonucu 3 kez üst üste düştü. Bu olay, akıllara Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Katil' demesinin ardından Rus lider, Biden'a 'Ona sağlık dilerim' sözlerini getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
Haber Yorumları (1)
GEÇMİŞ OLSUN BİDEN: KALİTELİ AYAKKABI GİYDİĞİN HALIDA KAYMANDAN BELLİ. ALTLARINI ZIMPARALATTIR Kİ KAYMASIN AŞKIM.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Pelin Öztekin Aslıhan Karalar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:02:02. #1.14#
title