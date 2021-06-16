ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini...
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan