ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini...
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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini...

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini...
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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