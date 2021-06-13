ABD Başkanı Biden, gazetecileri oturduğu masadan kovdurdu
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ABD Başkanı Biden, gazetecileri oturduğu masadan kovdurdu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

G7 Zirvesi için İngiltere'nin Cornwall kentine giden ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, skandal bir harekete imza attı. Görüşmeler sonrasında konakladıkları otele dönen Biden çifti, yemek yemek için otelin restoranına indi. Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle saniyeler içerisinde masayı boşalttırdı.

Dünya liderlerinin bir araya geldiği G7 Zirvesi, İngiltere'nin Cornwall kentinde devam ediyor. Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirken, ABD Başkanı Joe Biden yaptığı bir hareketle gündeme oturdu.

GAZETECİLER MASADAN KALDIRILDI

Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı Tregenna Castle Hotel'e dönen Joe Biden ve eşi Jill Biden, akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi. Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen ABD Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan BBC muhabirleri Jon Sopel ve Morgan Gisholt Minard, Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı. Masalarını boşaltmaları istenilen iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.

ABD Başkanı Biden, gazetecileri oturduğu masadan kovdurdu

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Biden, gazetecileri oturduğu masadan kovdurdu
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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