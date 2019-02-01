ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı

Başkent Karakas'taki siyasi kriz sonrası Venezuela'ya ekonomik yaptırımları devreye sokan ABD'den yeni bir açıklama yapıldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'ya karşı harekete geçeceklerini açıkladı.

"DİYALOG ZAMANI BİTTİ"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamada ''Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı. Maduro diktatörlüğünü herkes için bitirme vakti geldi.'' denildi.