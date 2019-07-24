ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

Amerikan gazetesi Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanacak olası yaptırımları ele almak üzere dün Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantının perde arkasını yazdı.

TRUMP KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin Washington Post'a aktardığına göre, Trump toplantıda Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanması yerine sorunun müzakere yoluyla çözülmesini savundu. Hatta, özel olarak S-400 krizi için yapılan toplantı sırasında zaman zaman Türkiye konusundan sapıp sağlık sistemi, göç ve bütçe gibi ABD'nin iç sorunları hakkında görüşlerini de paylaşmaya başladı. Haberde Trump'ın dikkatinin, senatörler tarafından ana konuya yeniden çekildiği belirtildi.

SENATÖR RİSCH İLE AÇIKÇA KAVGA ETTİ

İddiaya göre Trump, Türkiye'yi yaptırımlardan muaf tutmaya yönelik bu tavrı nedeniyle Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Başkanı James E. Risch ile de ufak çaplı bir tartışma yaşadı. Buna göre, Türkiye'nin S-400 almasının NATO'yu ve F-35'leri tehlikeye atacağı gerekçesiyle yaptırımları savunan Risch ile Trump arasında açık bir tartışma yaşandı.

CEZADAN ÇOK MÜZAKEREYE ODAKLANDI

Trump'ın toplantıdaki tavrı konusunda Washington Post'a bilgi veren Senatör John Hoeven, tartışmanın 'Erdoğan'ı nasıl cezalandıracaklarından çok onunla Erdoğan'la nasıl müzakere edebilecekleri üzerine odaklandığını' söyledi.

MESELEYE DAHA KAPSAMLI BAKIYOR

Senatör David Perdue ise Trump'ın tavrını "Başkanın yapmaya çalıştığı şey, mu meseleye daha kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşmak" sözleriyle anlattı. Perdue, ağır bir yaptırım politikasının 'Türkiye'nin sadece şu an yaptıklarına bakınca' mantıklı görünebildiğini söyleyip, "Bütün bölgedeki daha kapsamlı meselelere ve diğer büyük ülkelerle ne yaşandığına bakın, o zaman daha farklı bir durum görebilirsiniz" dedi.

TİCARET ANLAŞMALARI GÜNDEMDE

Perdue, yaptırımlar yerine 'serbest ticaret anlaşmaları gibi başka konuların ele alınmakta olduğunu' söyleyerek, Türkiye'nin ABD ile ekonomik ilişkiye önem verdiğine dikkat çekti. Cumhuriyetçi senatör, "Rusya'yı da, Ortadoğu'daki pozisyonlarının ne olduğuna dair bir tür diyaloğa çekmeniz gerekebilir. Ticaret istiyorlar, bizinle de bir tür ticarete sahip olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. ABD, Kırım'ın ilhakı nedeniyle 2014'ten bu yana Rusya'ya yaptırım uyguluyor.