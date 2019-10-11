ABD askeri Tel Abyad'da iddiasına Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan yanıt: Manipülasyon

11.10.2019 19:53

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Harekatın üçüncü gününde ABD askeri unsurlarının harekatın hedefindeki Tel Abyad'da görüldüğü iddia edildi. Bu iddiaya ilişkin Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi.

Associated Press (AP), Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde ABD askeri unsurlarının harekatın hedefindeki Tel Abyad'da görüldüğü iddiasında bulundu.

ABD ASKERİ OPERASYON BÖLGESİNDE GÖRÜLDÜ İDDİASI

Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy temizlendi. Operasyonda şimdiye kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı operasyonun üçüncü gününde ABD askeri unsurlarının ilk defa Gire Spi'de çatışmaların yaşandığı bölgelerin yakınlarından göründüğü iddia edildi.

KONVOY HALİNDE GÖRÜLDÜLER İDDİASI

ABD konvoyunun 7 askeri araçtan oluştuğu öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, sınır bölgesindeki 50 kişilik ABD gücünün çekildiğini duyurmuştu.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR: MANİPÜLASYON

Güvenlik uzmanı Abdulah Ağar ise yayınlanan görüntülerde "Tel Abyad'a 30 kilometre var" tabelasının olduğunu ve bu nedenle AP'nin haberinin manipülasyon yapmaya yönelik olduğunu söyledi.