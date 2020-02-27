ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
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ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. ABD'de 33, Almanya'da 14, Fransa'da 38, ve İsveç'te 5 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

27.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:02
ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'in eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 50 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 810 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs, tüm dünyada büyük paniğe neden olurken, ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.

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