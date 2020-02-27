ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

27.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:02

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 50 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 810 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs, tüm dünyada büyük paniğe neden olurken, ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.

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