ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal
Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu
Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle