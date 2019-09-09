ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal

Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu

09.09.2019 08:30
ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal

Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.


New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et