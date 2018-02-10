Abb Gaziantep'te Kongresi Yapıldı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Gaziantep Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Semra Öztürk, Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şube Başkanı seçildi.

Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şubesi Olağan Genel Kurulu, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor'un katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurulda Ekspres Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Semra Öztürk, Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şube Başkanlığına seçildi. Yeni dönemde basın çalışanlarının sorunlarının çözümü için en iyi şekilde çalışacağını belirten Öztürk, "Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şubesi olarak, yönetimde bulunan arkadaşlarım ile birlikte basın emekçilerini güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Halkın bilgi ve haber alma görevini üstlenen gazetecilerin, sorunlarının çözümlenerek; onların daha özgür ve demokratik bir ortamda çalışmalarının önünü açacağız" dedi.

Öztürk'ün yönetim kurulu listesinde ise Meral Kınacılar Erbekte, Mehmet Torun, M.Sait Köse, Bülent Öner, Merve Bedriye Tanrıöver ve Mehmet Ankay yer aldı. - GAZİANTEP