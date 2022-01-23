Abant Tabiat Parkı yolunda kar nedeniyle trafik aksadı

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı yolunda, kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan parkta, yaklaşık bir haftadır kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Tatil ve konaklamak için gelen tatilciler, park girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Birçok sürücü lastiklerine zincir takmak için yolda durdu. Bazı sürücüler parka ulaşamadan geri döndü.